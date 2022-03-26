عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثي تجاه السعودية

السبت 26 مارس 2022

الخليج 365

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، السبت، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه المملكة.



وقال التحالف إن الطائرتين المسّيرتين المفخختين انطلقتا من أعيان مدنية ومنشآت نفطية بمدينة الحديدة.

يأتي ذلك اعتبر التحالف العربي أن صمت المنظمات عن مهاجمة المدنيين باستخدام مواقع محمية يضعها أمام مسؤولية أخلاقية.

وقد أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجمات الحوثية ضد منشآت النفط والبنية التحتية في السعودية.

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إن استمرار الهجمات الحوثية يعتبر تهديدا لإمدادات الطاقة في وقت يمر به الاقتصاد الدولي بظرف دقيق.

وتوالت الإدانات العربية والدولية للاعتداءات الإرهابية التي نفذتها مليشيات الحوثي، الجمعة، على مبان مدنية ومنشآت للطاقة في عدة مناطق بالسعودية.

ووصفت الدول والمؤسسات العربية والدولية هذه العملية بـ"الجبانة"، مؤكدة أنها لا تستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة فقط وإنما أيضا مصادر إمدادات الطاقة العالمية، الأمر الذي يتطلب تحركا دوليا سريعا للجم تلك الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها.

وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي إن محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة تعرضت مساء الجمعة لعمل عدائي تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.