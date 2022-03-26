عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مسؤولية أخلاقية.. التحالف يعلق على صمت المنظمات إزاء هجمات الحوثي

السبت 26 مارس 2022

الخليج 365

اعتبر التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية أن صمت المنظمات عن مهاجمة المدنيين باستخدام مواقع محمية يضعها أمام مسؤولية أخلاقية.



وقد أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجمات الحوثية ضد منشآت النفط والبنية التحتية في السعودية.

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إن استمرار الهجمات الحوثية يعتبر تهديدا لإمدادات الطاقة في وقت يمر به الاقتصاد الدولي بظرف دقيق.

وتوالت الإدانات العربية والدولية للاعتداءات الإرهابية التي نفذتها مليشيات الحوثي، الجمعة، على مبان مدنية ومنشآت للطاقة في عدة مناطق بالسعودية.

ووصفت الدول والمؤسسات العربية والدولية هذه العملية بـ"الجبانة"، مؤكدة أنها لا تستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة فقط وإنما أيضا مصادر إمدادات الطاقة العالمية، الأمر الذي يتطلب تحركا دوليا سريعا للجم تلك الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها.

وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي إن محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة تعرضت مساء الجمعة لعمل عدائي تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وتابع أن الحريق الذي نشب بخزانين اثنين تابعين للمنشأة النفطية، تمت السيطرة عليهما دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأضاف أن هذا التصعيد العدائي يستهدف المنشآت النفطية ويركز على محاولة التأثير على أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي، وليس هناك أي تأثير أو تداعيات لهذه الهجمات العدائية على مناشط الحياة العامة بمدينة جدة.