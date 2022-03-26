تعرضت لـ16 هجوم حوثي خلال ساعات.. - التحالف العربي يحذر من نشاطات مشبوهة لإطلاق موجة من الهجمات ضد السعودية

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر التحالف العربي اليوم الجمعة من موجة هجمات جديدة ضد السعودية، وقال إنه يراقب "نشاطات مشبوهة لإطلاق موجة من الهجمات العدائية نحو المملكة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وأعلن التحالف عن تعرض السعودية لـ 16 "هجوما عدائيا" لافتا إلى أنه يمارس "ضبط النفس" لإنجاح المشاورات اليمنية التي من مقرر عقدها في 29 مارس الجاري برعاية من مجلس التعاون الخليجي.



وقال التحالف في بيان "إن الدفاعات السعودية دمرت مسيّرتين مفخختين أُطلقتا باتجاه نجران (جنوب غرب)"، وأوضح أن المملكة تعرضت لـ 16 هجوما عدائيا الجمعة.



وأكد التحالف السيطرة على حريق في خزانين اثنين للمنشأة النفطية دون إصابات أو خسائر بشرية ولا تأثيرات أو تداعيات للهجمات الحوثية على الحياة العامة في جدة جراء الهجوم.



وحذر التحالف الحوثيين من التمادي في انتهاكاتهم الجسيمة وعدم اختبار صبره، مشيرا إلى تناثر شظايا الاعتراض للصواريخ والمسيرات الحوثية التي سقطت في بعض الأحياء السكنية دون أي خسائر بشرية.



وأكد التحالف أن "الهجمات العدائية اليوم أطلقت من مطار صنعاء الدولي ومحافظة الحديدة"،



وأضاف: "نراقب أنشطة مشبوهة لإطلاق موجة من الهجمات العدائية نحو السعودية". وتابع: "نقيم التهديدات والتداعيات والإجراءات تأخذ بالاعتبار الأمن الإقليمي والجماعي".



وكان التحالف قد أعلن عن سقوط مقذوف معاد على محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة. وأوضح أن حريقا اندلع بالمحطة، مشيرا إلى عدم سقوط أي خسائر بشرية. وقال: "نمارس ضبط النفس ونحتفظ بحق الرد بالتوقيت المناسب".



كما أعلن التحالف "استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب"، مشيرا إلى وقوع "أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية جراء الهجمات".



يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت 9 طائرات مسيرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا باتجاه المنطقة الجنوبية فجر اليوم الجمعة.



وحذر التحالف من محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية إفشال المشاورات المقررة في 29 مارس الجاري في العاصمة السعودية الرياض بين أطراف الصراع في اليمن.



وقال "بان استمرار الأعمال العدائية الحوثية تعد تهديداً للأمن الإقليمي والدولي".



وقال التحالف إنه يرصد ويراقب مصادر الأعمال العدائية الحوثية، ولكن ما زلنا نمارس ضبط النفس، وشدد على دعمه الموقف الخليجي لإنجاح مشاورات الرياض على الرغم من محاولة الحوثيين إفشالها.



في المقابل أعلن متحدث ميلشيات الحوثي في بيان، عن إطلاق دفعات من الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير على منشآت وأهداف حيوية في السعودية، وقال "أن الضربات استهدفت منشآت لشركة أرامكو في جدة (غرب) وجازان ونجران (جنوب غرب)، ومصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية".



ووفقا لبيان متحدث الحوثيين "فإنهم استهدفوا ايضاً منشآت وأهداف حيوية (لم يحددها) في الرياض وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط (جنوب غرب) وتوعد بمزيد من الضربات".

وكثفت ميلشيات الحوثي من هجماتها على السعودية خلال الايام الماضية عقب دعوة مجلس التعاون الخليجي للمشاورات اليمنية بين الاطراف اليمنية في الرياض، ومن بينهم الحوثيين الذين بدورهم رفضوا الدعوة على لسان قياداتهم وعادوا الى التصعيد مجدد واستهداف الاراضي السعودية بالطائرات المسيرة الايرانية.

المصدر: يمن شباب نت + وكالات