شكرا لبحثكم عن خبر اليمن يسجل أدنى معدل إصابة بفيروس كورونا في أسبوع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

من ريام محمد مخشف

عدن (رويترز) - قالت اللجنة المعنية بمكافحة فيروس كورونا في اليمن يوم الجمعة إنها سجلت أدنى معدل إصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع المنصرم، مع اقتراب انتهاء الموجة الرابعة من تفشي الجائحة التي بدأت منذ مطلع يناير كانون الثاني.

وقالت اللجنة، التي تتبع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في بيان إنها سجلت ست إصابات جديدة مؤكدة بكوفيد-19 خلال الفترة من 19 إلى 25 مارس آذار، مقابل 14 إصابة في الأسبوع السابق.

في حين سجلت حالتي وفاة فقط بمحافظة تعز مقابل حالة واحدة خلال نفس الفترة.

وأظهرت إحصائيات اللجنة الحكومية ومقرها عدن، أنها لم تسجل، أي حالة إصابة أو وفاة بفيروس كورونا، في محافظتي عدن في الجنوب وحضرموت بالشرق وذلك لأول مرة منذ تفشي الجائحة في البلاد قبل عامين.

وعدن وحضرموت هما البؤرتان الرئيسيتان لتفشي الجائحة وسُجلت أول إصابة بكوفيد-19 في اليمن في حضرموت في العاشر من أبريل نيسان 2020.

وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها بجنوب البلاد وشرقها منذ بدء الجائحة 11803، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2142 حالة.

وتواصل حركة الحوثي عدم الإفصاح عن تطورات الوضع الوبائي في المناطق الخاضعة لسيطرتها بشمال وغرب اليمن والتي تسكنها كثافة سكانية كبيرة.