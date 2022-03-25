شكرا لبحثكم عن خبر أعمال يشهدها خط الوهط طور الباحة في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسير هذه الأيام أعمال كبيرة بالمقاطع الخمسة من قبل الشركات المنفذة في خط الوهط طور الباحة بمحافظة لحج. وتقوم الشركات المنفذة بقلع وتسوية وسفلتت الخط الحيوي الرابط بين محافظتي لحج وتعز وسط استحسان كبير من المواطنين والمسافرين. وتأتي هذه الأعمال وفق الخطة المعدة في إنهاء مشروع المقاطع الخمسة البالغ طوله 80 كيلو متر. وينفذ هذا المشروع الذي يعد من أهم الخطوط الشريانية الرابطة بين المحافظات بتمويل ذاتي من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. يذكر أن هناك مشاريع قادمة تنفذ في محافظة الضالع وحضرموت وشبوة والعاصمة عدن. صادر عن: وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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