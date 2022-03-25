تواصل سير العمل بمشروع خط مرخة في شبوة

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يزيد بن سلمان - شبوة - تتواصل أعمال تصفية المخلفات وردم الحفريات بطريق نصاب النقوب منطقة ظليمين ومرخة في محافظة شبوة.

وتقوم الفرق الفنية التابعة للمؤسسة العامة للطرق والجسور وبتمويل صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن من إزالة المخلفات . وذلك من خلال ردم المواقع المتضررة وتصفية المخلفات من سطح الطريق في منطقة ظليمين ومرخة. وتجرى الأعمال بشكل متواصل امتدادا من بيحان الى عتق عاصمة المحافظة. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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