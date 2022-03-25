التحالف يعلن تدمير 6 مسيّرات مفخخة أطلقت باتجاه جنوب السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 مارس 2022

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت 6 مسيرات مفخخة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة في وقت مبكر من فجر اليوم.



وذكر التحالف في بيان له، أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أن المحاولات العدائية تعمدت استهداف أعيان مدنية ومنشآت للطاقة.

وشدد التحالف العربي، في بيانه، على أن ”استمرار الأعمال العدائية الحوثية يهدد الأمن الإقليمي والدولي“، معرباً عن دعمه ”الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية“، في الوقت الذي يسعى فيه الحوثيون لإفشالها، وفقاً للبيان.