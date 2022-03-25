شكرا لبحثكم عن خبر السعدي يفك ارتباطه مع النقيب ويعلن عن افتتاح مستشفى عبدالفتاح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بسم الله الرحمن الرحيم

نعلن لاحبائنا الكرام اننا قد أنهينا عملنا مع مستشفى النقيب والذي كان له فضل علينا في استمرار عطائنا ومساعدة مرضانا وجرحانا وبعد خدمة دامت أكثر من 16 سنه فيها كل احترام وكل تقدير من قبل ادارة المستشفى وجميع عمال المستشفى من أصغر عامل إلى أكبر استشاري، فرحنا سوى وبكينا سوى في أيام الحصار والحروب كنا أسرة واحدة ، اشكر السيد محمد عبدالحافظ النقيب وأولاده فردا فردا والمرحوم عبدالحافظ النقيب الذي كنت لديه الطبيب المدلل ،وعليه نعلن باني انا وفريقي الطبي المتميز ذوي خبرة طويلة تزيد عن ٢٢ سنه قد انتقلنا إلى المستشفى الجديد مستشفى د.عبدالفتاح السعيدي في مدينة درة عدن بعد إنما الجديدة خط البريقى كي نعطي افضل مالدينا من خبرات طويلة ومتميزة وخدمة الاولى في اليمن في جراحة العظام والمفاصل الاصطناعية ،مبنى متميز خدمة على مستوى خارجي نظافة راحة في الانتظار ورحابة صدر في الاستقبال أجهزة هي الأحدث أشعة هي الأحدث أجهزة تخدير هي الأحدث، غرف رقود مطله على البحر تأثيث فندقي ، ولكن في متناول الجميع ونبشركم بمفاجاة تكون خدمة للمجتمع عما قريب .

وابشر كل متألم بأننا نباشر عمليات المفاصل الاصطناعية حيث قمنا خلال هذا الاسبوع بأكثر من ثمان عمليات ناجحة جدا الكل استطاع ان يمشي خلال ٢٤ ساعة من العملية وخرج إلى البيت بعد ٣ ايام فقط .كل هذا من فضل ربي علينا .

العيادة كل يوم من بعد الظهر ماعدا الخميس والجمعة ،طبعا الدخول عندي او عند الطاقم الطبي المكون من د.صابر السنيدي و د. معتز محضار واطباء الطوارى. وفي الاخير انا مشرف على كل الحالات والعمليات اقوم بها بنفسي و وجود المساعدين الاكفاء د.صابر د. معتز .