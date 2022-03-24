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قائد عسكري: قواتنا كبدت العدو الحوثي خسائر كبيرة في محزام ماس بمأرب

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المنامة - ياسر ابراهيم - قال رئيس أركان لواء الحسم العقيد سعيد الشعوري، الخميس، إن قوات الجيش والمقاومة كبّدت المليشيا الحوثية الإيرانية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح في جبهة ماس شمال غرب مأرب شمال شرقي اليمن.
 
وأوضح الشعوري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش تصدّوا لهجوم حوثي يوم أمس تكبّدت على إثره المليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية كبيرة ولاذت بالفرار تحت ضربات أبطالنا.
 
وأضاف أن أبطال الجيش استعادوا أسلحة خفيفة ومتوسّطة وذخائر متنوعة وطائرة مسيّرة كانت بحوزة المليشيا الحوثية المهاجمة.
 
وتابع: "نحن في جاهزية قتالية عالية على الدوام ونهاية المليشيا الحوثية الإيرانية قريبة والنصر قادم بإذن الله".
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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