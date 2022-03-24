بحث تعزيز آليات الضبط الجمركي بين اليمن وسلطنة عمان

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يزيد بن سلمان - شبوة -

بحث رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، مع مدير عام الجمارك في سلطنة عمان الشقيقة العميد سعيد الغيثي، تعزيز آليات الضبط الجمركي والحد من أي اختلالات وتسهيلات الإجراءات الجمركية في المنافذ الجمركية بين البلدين الشقيقين.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على هامش الإجتماع الـ 42 لرؤساء الجمارك في الدول العربية المنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الجمركية، ووضع آلية لتبادل المعلومات آليا بين المنافذ المشتركة وأهمها المنافست الإلكتروني.

وقال رئيس مصلحة الجمارك في تصريح صحفي: ان اللقاء ناقش المواضيع الجمركية التي تهم البلدين الشقيقين واهمها التنسيق والتواصل الدائم بين المنافذ الجمركية في شحن وصرفيت ونشطون بنظيراتها بالسلطنة بمايكفل تبسيط الإجراءات الجمركية وضبط اي اختلالات قد تظهر كما حصل في الضبطية الأخيرة المتعلقة بالصواريخ التي اكتشفها موظفوا جمرك شحن.

واكد القباطي انه تم الإتفاق على وضع آلية لتبادل المعلومات آليا بين المنافذ المشتركة واهمها المنافست الإلكتروني.

واشاد بتجاوب مدير عام الجمارك العمانية وموافقته على تشديد الرقابة على البضائع القادمة من عمان لليمن وبالذات تلك الواردة عبر نظام العبور (الترانزيت).

حضر اللقاء من الجانب اليمني عمر باعييس مدير عام الجمارك بمحافظة حضرموت وعبدالحكيم عامر مدير عام جمارك عدن وانور زمام الملحق بسفارتنا بالقاهرة..