شكرا لبحثكم عن خبر إتلاف أدوية مخالفة للجودة في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الأدوية و الجمارك تتلفان كمية كبيرة من الأدوية في عدن

اتلفت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية و مصلحة الجمارك ممثلة بإدارة جمارك مطار عدن الدولي اليوم كمية من الأدوية المخالفة للقانون .

واوضحت مدير عام جمارك مطار عدن الدولي رئيسة لجنة الاتلاف احلام عبدالله عبدالكريم لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بان الاتلاف جاء وفقاً لمحاضر الضبط القانونية البالغة أكثر من 207 محضر التي تم رفعها إلى رئاسة مصلحة الجمارك.. ...مشيرة إلى أن قيمة الأدوية المتلفة تصل إلى مائة مليون ريال , بكمية تقد ب 20 طن من الأدوية المتنوعة بالاضافة الى 29 كرتون و 6 شوالات تحوي منكهات الشيشة رفضتها هيئة المواصفات والمقاييس لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة لديهم.

و اثنت رئيسة لجنة الإتلاف على جميع الجهات ذات العلاقة التي ساهمت في إنجاز عملية الاتلاف آلتي تأتي في إطار الحرص على حماية المواطنين من مخاطر الأدوية المخالفة للأنظمة والقوانين..شاكرة الجهود الداعمة والمتابعة المستمرة من قبل رئيس مصلحة الجمارك الاستاذ/عبدالحكيم القباطي والمدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور/عبدالقادر الباكري والتي ساعدت في حل جميع الإشكاليات المتصلة بهذه الأدوية

حضر اتلاف الأدوية في مقالب الاتلاف عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة .