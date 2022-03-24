لأول مرة منذ 2014.. وزير الخارجية الروسي يصف ما حدث في اليمن بـ"الانقلاب"

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأزمة في اليمن بـ"الانقلاب الذي حدث عام 2014"، (وذلك لأول مرة منذ اجتياح مليشيات الحوثي لصنعاء والاطاحة بالحكومة الشرعية).



جاء ذلك في كلمة له يوم الأربعاء أمام معلمي وطلبة معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، وفق موقع روسيا اليوم.



وأشار لافروف في كلمته إلى وجود اختلاف واضح في كيفية تعامل المجتمع الدولي مع الأزمتين السياسيتين في أوكرانيا واليمن.



وقال إن "السبب الحقيقي للنزاع في أوكرانيا لا يكمن في عودة القرم إلى الحضن الروسي كما يدعي الغرب بل يعود إلى الانقلاب السلطوي الذي استولت خلاله المعارضة المدعومة من الغرب على الحكم (...)".



وأشار الوزير إلى أن الغرب بادر لاحقا إلى تسمية هذا الانقلاب "جزء من العملية الديمقراطية"، مضيفا: "بودي التذكير بأن انقلابا آخر وقع في عام 2014 أيضا في اليمن (انقلاب الحوثي)، حيث هرب الرئيس (عبد ربه منصور هادي) فورا من البلاد".



واستدرك لافروف:" لكن البشرية المتقدمة لا تزال حتى اليوم الاعتراف به رئيسا لليمن وتطالب بعودته إلى اليمن، وهناك مفاوضات تجري بهذا الشأن بجدية".



وتابع: "وفيما يخص أوكرانيا هناك وضع مختلف لأن الذين وصلوا إلى الحكم لا يعارضون الأصدقاء الغربيين ويؤيدون الصداقة مع روسيا بل بالعكس يسعون إلى أن يصبحوا أداء بيد الغرب".

