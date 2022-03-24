عدن.. إتلاف أدوية مخالفة للقانون بقيمة 100 مليون ريال

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطات اليمنية، الخميس، إتلاف نحو 20 طنا من الأدوية المخالفة للقانون في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.



جاء ذلك في تصريح لمدير جمارك مطار عدن الدولي رئيسة لجنة الاتلاف أحلام عبدالكريم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).



وقالت عبدالكريم، إن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية وإدارة جمارك مطار عدن الدولي، أتلفتا اليوم كمية من الأدوية المخالفة للقانون تصل لنحو 20 طنا من الأدوية المتنوعة، بقيمة إجمالية تصل إلى مائة مليون ريال.



وأوضحت أن الاتلاف جاء وفقاً لمحاضر الضبط القانونية البالغة أكثر من 207 محضر تم رفعها إلى مصلحة الجمارك، مشيرة إلى أنه تم أيضا "إتلاف 29 كرتونا أخرى وستة شوالات تحوي منكهات الشيشة التي رفضتها هيئة المواصفات والمقاييس.



وأثنت على جهود جميع الجهات ذات العلاقة التي ساهمت في إنجاز عملية الاتلاف والتي تأتي في إطار الحرص على حماية المواطنين من مخاطر الأدوية المخالفة للأنظمة والقوانين.

