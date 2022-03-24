صنعاء.. مليشيات الحوثي تقتحم مصنعًا للمياه المعدنية وتطرد العاملين فيه

اقتحمت ميليشيات الحوثي الإيرانية، الخميس، مصنعا لتعبئة المياه شمالي صنعاء، ضمن حملة واسعة تشنها ضد المنشآت الصناعية الخاصة في المناطق الخاضعة لها.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن "حملة حوثية مكونة من عدة أطقم مسلحة بقيادة المشرف المدعو حسن الجودة، اقتحمت صباح اليوم، مصنع شملان للمياه المعدنية شمالي صنعاء".



وأضافت، أن "المليشيات الحوثية أوقفت خطوط الانتاج في المصنع التابع لشركة أروى لصناعة المياه المعدنية، وطردت العاملين فيه وأغلقت بواباته".



وأشارت المصادر إلى أن عملية الاقتحام جاءت بعد رفض إدارة المصنع دفع جبايات مالية باهظة وغير قانونية لقيادات حوثية. فيما لم تصدر الشركة المالكة للمصنع أي موقف حتى اللحظة.



والاثنين الماضي، أغلقت ميليشيات الحوثي عدد من الشركات التجارية في صنعاء، أبرزها شركة ناتكو التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم، كبرى الشركات التجارية اليمنية.



ويتعرض القطاع الخاص اليمني لحملات ابتزاز واسعة وعملية سطو منظمة تنفذها مليشيات الحوثي الإرهابية باستمرار تحت تهديد السلاح.

