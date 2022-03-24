رابطة جراحي العظام الجنوبية تنظم اليوم العلمي الاول حول خشونة المفاصل وطرق علاجها بعدن !

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يزيد بن سلمان - شبوة - عدن | خاص نظمت رابطة جراحي العظام الجنوبية، اليوم العلمي الأول حول خشونة المفاصل وطرق علاجها، وتم ذلك في قاعة مستشفى عدن الألماني الدولي صباح هذا اليوم. حيث القيت في هذا النشاط العديد من المحاضرات العلمية المتخصص بخشونة المفاصل وطرق علاجها من قبل نخبة من أطباء العظام البارزين. ويأتي هذا النشاط ضمن فعاليات رابطة جراحي العظام الجنوبية ودورها في إنعاش وتطوير المستوى العلمي والتعليمي لإطباء العظام على مستوى محافظات الجنوب كافة. تمت الفعالية برئاسة *د.عبدالفتاح السعيدي* رئيس الرابطة وإدارة *د.وليد العمري* مدير التسجيل في الرابطة وتنسيق *د.مدار العاقل* مسؤول النشاطات في الرابطة. وقدمت الرابطة الشكر والتقدير لإدارة مستشفى عدن الألماني الدولي ممثلة بالأخ *د.محمد اليزيدي* مدير المستشفى على حسن الإستضافة.

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