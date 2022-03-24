هادي يتسلم أوراق اعتماد رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي وسفير جمهورية كوبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تسلم الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، أوراق اعتماد رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لدى اليمن السفير غابريال مونويرا فينالس، وسفير جمهورية كوبا فلاديمير اندريس كيساد.



وعقب تسلم أوراق الاعتماد، التقى فخامة الرئيس بالسفيرين المعتمدين لدى بلادنا كلاً على حده..مرحباً بهم..موجهاً بتذليل مهامهما لما من شأنة تفعيل وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك.

ولفت فخامة الرئيس، الى جملة المستجدات والتطورات في اليمن في ظل الأوضاع الراهنة وجهود السلام وآفاقه الممكنة المرتكزة على قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار2216..مشيداً بمواقف دول الاتحاد الاوروبي وجمهورية كوبا الصديقة الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية في مختلف المحافل الدولية.. مؤكداً على تعزيز ذلك التعاون لمصلحة الجميع.

وقال الرئيس" نؤكد على اهمية السلام وتمسكنا بمساره وخياراته وقدمنا في سبيله التنازلات والتضحيات الجسيمة لمصلحة الشعب اليمني ولحقن الدماء وارساء السلام العادل والمستدام وليس السلام المرحلي الذي لايلبي الطموح او يستوعب قضايا الوطن"..مثمناً دعم ومساندة المجتمع الدولي لليمن وشرعيته الدستورية.

ونوه فخامته الى اهمية تعزيز مسارات الشراكة والتعاون المثمر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن جراء تداعيات انقلاب المليشيات الحوثية الايرانية وآثاره الكارثية على اليمن واقعاً ومجتمعاً وماخلفه ذلك من شرخ في النسيج الاجتماعي لممارسات تلك المليشيات من اعمال الاقصاء والتدمير والتفجير والتهجير والامعان في معاناة الشعب اليمني تنفيذاً لاجندة ايران الدخيلة التي لايمكن للشعب اليمني القبول بهذه التجربة مطلقا..مطالباً دول الاتحاد الاوروبي الى تعزيز الدعم الاقتصادي والتنموي للحكومة الشرعية وبذل الجهود من اجل العمل لوقف الحرب في اليمن وصولاً لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني من خلال حوار شامل يفضي الى السلام المستدام.

من جانبهما، عبر السفيرين عن سرورهما بهذا الاستقبال واللقاء ..مؤكدين دعم الاتحاد الاوروبي وجمهورية كوبا لفخامة الرئيس الذي يمثل شرعية اليمن التي اجمع عليها الشعب اليمني مدعومة بمرجعيات وقرارات دولية.. متطلعين الى تحقيق السلام الذي يستحقه الشعب اليمني..داعمين الجهود الاقليمية والدولية في هذا الاطار.

حضر تسليم أوراق الاعتماد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، ورئيس المراسم والتشريفات الرئاسية محمد حاج محفوظ.