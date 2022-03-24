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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صدور قرارين جمهوريين بتعيين العود والحضرمي سفيرين لدى اسبانيا والولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022
متابعات_الخليج 365
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم 3 لسنة 2022م قضت المادة الاولى منه بتعيين اوس عبدالله احمد العود سفيراً ومفوضاً فوق العادة لدى مملكة اسبانيا.
كما صدر القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 2022م قضت المادة الاولى منه بتعيين محمد عبدالله محمد الحضرمي سفيراً ومفوضاً فوق العادة لدى الولايات المتحدة الامريكية.
وقضت المادة الثانية من هذين القرارين العمل بهما من تأريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.