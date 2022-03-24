الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

صدور قرارين جمهوريين بتعيين العود والحضرمي سفيرين لدى اسبانيا والولايات المتحدة

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صدور قرارين جمهوريين بتعيين العود والحضرمي سفيرين لدى اسبانيا والولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم 3 لسنة 2022م قضت المادة الاولى منه بتعيين اوس عبدالله احمد العود سفيراً ومفوضاً فوق العادة لدى مملكة اسبانيا.

 

كما صدر القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 2022م قضت المادة الاولى منه بتعيين محمد عبدالله محمد الحضرمي سفيراً ومفوضاً فوق العادة لدى الولايات المتحدة الامريكية.

 

وقضت المادة الثانية من هذين القرارين العمل بهما من تأريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا