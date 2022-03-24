منظمة دولية: ارتفاع سعر الخبز في صنعاء 35% تأثراً بالحرب في أوكرانيا

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت منظمة أوكسفام الدولية، اليوم الخميس، إن أسعار الخبز في العاصمة صنعاء ارتفعت بنسبة 35 في المئة، تأثرا بالحرب في أوكرانيا.



وأضافت في بيان لها عن الوضع الإنساني في اليمن، إن "الأزمة الأوكرانية فاقمت الوضع في اليمن، وأثارت مخاوف بشأن إمدادات الحبوب وزيت الطهي، حيث يستورد اليمن 42٪ من محاصيله من أوكرانيا".



وأوضحت، أن "الأسعار قد بدأت بالفعل في الارتفاع، حيث ارتفع سعر الخبز في مُحافظة صنعاء بنسبة 35٪ خلال الأسبوع الذي اندلع فيه القتال في أوكرانيا".



يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الكيس الدقيق سعة 50 كيلو جرام إلى أكثر من عشرين ألف ريال، في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، في زيادة هي الثالثة منذ مطلع العام الجاري.

