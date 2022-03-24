شكرا لبحثكم عن خبر وفاة 8 جنود من قوات العمالقة في حادث مروري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سقط ٨ قتلى من أفراد قوات العمالقة ظهر اليوم الخميس في منطقة الضلعة بمفرق الصعيد بمحافظة شبوة . وقال مصدر محلي بأن الحادثة سببها حادث مروري وقع بين باص للعمالقة وكراز تبع دفاع شبوة راح ضحيته 8 جنود. وأشار المصدر إلى ان الضحايا يتبعون لواء ابو اسامة الصالحي. وبحسب المصدر بأنه تم نقل الضحايا إلى الثلاجة وسط اجراءات امنية مشددة .

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 8 جنود من قوات العمالقة في حادث مروري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.