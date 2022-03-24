وزارة المياه والبيئة تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمياه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

نظمت وزارة المياه والبيئة بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف الــ 22 مارس،تحت شعار (المياه الجوفية_ جعل غير المرئي مرئياً).



واستهلت الاحتفائية، بدقيقة حداد وقراءةالفاتحة ترحماً على روح الشهيد اللواء ثابت جواس الذي سقط شهيداً بعملية إرهابية غادرة طالته ونجله ومرافقيه مساء أمس..معربين عن استنكارهم الشديد لهذا العمل الارهابي الجبان.

وأكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ان الهدف من احياء اليوم العالمي للمياه، يتلخص بلفت نظر الدول والمنظمات والأفراد إلى مايتعرض له مصادر المياه من استنزاف وتلوث، ليس بسبب زيادة الطلب على المياه ولكن نتيجة الاستحواذ دون اعتبارات لمحدودية تلك المصادر..مشيراً إلى أهمية تنفيذ جملة من الإجراءات الجذرية لإبطاء معدلات الاستنزاف وترشيد الاستخدامات والحد من التلوث وعدم الإفراط في استغلال الموارد المائية خاصة المياه الجوفية التي تعد مصدر رئيسي للمياه العذبة.

وأوضح الشرجبي، أن من ضمن الجهود الوطنية للوزارة عبر المؤسسات والهيئات التابعة لها تحقيق الأهداف الكلية لإدارة الموارد المائية وحماية مصادرها من الاستنزاف والتلوث وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي وتغطية احتياجات المواطنين..منوهاً إلى توجهات وزارة المياه من عمل صياغة لرؤية شاملة تشخص وضع المياه في دعم التنمية الوطنية وذلك بمنظور حوكمة المياه بصورة تواكب متطلبات التنمية متعددة الأغراض.

من جانبه أشار وكيل قطاع الري بوزارة الزراعة والثروة السمكية المهندس أحمد الزامكي، إلى ان مشكلة المياه أصبحت واحدة من المشكلات العالمية المعقدة التي تحظى باهتمام دولي كبير وذلك لما تفرضه هذه الفجوة من أزمات وتبعات على مختلف الاصعدة..مشددا علي ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية المياه كمورد أساسي للحياة وتضافر جهود الجميع من أجل تأمين الاحتياجات الأساسية من المياه سواء كانت للاستهلاك المنزلي أو للعمل الزراعي وغيرها.

فيما دعت كلمة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة الوحش، إلى تكريس الجهود في المرحلة القادمة لمواجهة مشكلة استنزاف مصادر الموارد المائية و الاستشعار بخطورة الوضع المائي الذي يهدد مستقبل الأجيال القادمة.

من جهته استعرضت كلمة ممثل برنامج الأمم المتحدة وليد باهارون، المشاكل المتفاقمة والناتجة من الأزمة التي تشهدها البلاد بمجال المياه.. مؤكداً استمرارية التعاون والتنسيق مع الوزارة والعمل وفقاً آلية في تنفيذ مشاريع مياه مستدامة.

وجرى في ختام الاحتفالية، تكريم الموظفين المبرزين والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة المياه وكذا المنظمات الدولية والجمعيات الغير رسمية، بدروع تكريمية وشهادات تقديرية.