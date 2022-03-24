انعقاد ورشة عمل بسيئون حول القضاء بين الواقع والطموح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

عقدت بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت، اليوم، ورشة عمل حول " القضاء بين الواقع والطموح " والتي نظمها إتحاد قضاة اليمن .



وناقشت الورشة التي شارك فيها 70 من الأكادميين والقضاة والمحامين، ثلاث أوراق بحثية تناولت المشكلات والعوائق القانونية المؤدية الى القصور في الأداء القضائي ، وإطالة أمد التقاضي ، و معوقات العمل القضائي ، والمعوقات القانونية المؤدية إلى إطالة أمد التقاضي قدمها عدد من القضاة والمحامين .

وأكد وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، على أهمية الورشة لإيجاد مخارج عملية للإشكاليات التي يواجهها الجهاز القضائي نظرا لأهميته في حماية القانون،والمساهمة في بناء وطن على أسس قوية ومتينة.