وكيل وزارة الخارجية يلتقي نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم، نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ميرزا محمد أفريدي.



جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واستعراض الاوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار وكيل وزارة الخارجية، الى أهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم جهود الحكومة اليمنية لاحلال السلام وتطبيع الاوضاع الاقتصادية في اليمن.

وتطرق بجاش، الى الجهود التي تبذلها الحكومة من اجل تحقيق السلام وقبولها بالمبادرات الاممية والاقليمية وأخرها دعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى مشاورات يمنية- يمنية في مقر مجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض ..مشيراً الى تعنت مليشيا الحوثي الارهابية وعرقلتها للجهود الدبلوماسية الهادفة للمساعدة في تحقيق السلام في اليمن..لافتاً الى مخاطر استمرار التصعيد الحوثي في الداخل اليمني واستهداف المنشآت الاقتصادية في دول الجوار.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين ودعم بلاده للحكومة الشرعية و استمرار دعم كافة الجهود التي من شأنها ان تؤدي الى انهاء الحرب والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن.

حضر اللقاء سفير بلادنا لدى باكستان محمد العشبي.