محافظ الحديدة يدشن العمل بفرع مصلحة الهجرة والجوازات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

دشن محافظ الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر امس، العمل في فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمدينة الخوخة.



وطاف المحافظ طاهر، بأقسام فرع المصلحة، واستمع من مدير عام الفرع العقيد محمد البشري، إلى شرح حول سير العمل في المصلحة الذي سيقتصر في المرحلة الأولى على استقبال المواطنين والترتيب لإرسال معاملاتهم إلى عدن لاستخراج دفاتر الجوازت.

وعبر المحافظ طاهر، عن شكره لوزير الداخلية ورئيس ووكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية على جهودهم الكبيرة لتقديم هذه الخدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم للحصول على وثيقة السفر بكل يسر وسهولة.