أخضعتهم لدورات طائفية.. مليشيا الحوثي تفرج عن المئات من سجون إب للدفع بهم إلى الجبهات

أفرجت مليشيا الحوثي الإرهابية، الأربعاء، عن أكثر من مئتي سجين على ذمة قضايا جنائية جسيمة ومن أصحاب السوابق للدفع بهم إلى جبهات القتال بعد أن أخضعتهم لدورات طائفية.



وأعلن إعلام المليشيا الأمني، أن النيابة العامة أفرجت عن 234 سجيناً ممن قالت إنهم "قضوا ثلاثة أرباع المدة في القضايا الجسيمة ونصف المدة في القضايا غير الجسيمة ومن انتهت فترة حبسهم وكذا من المعسرين".



وعلم "يمن شباب نت"، من مصادر مطلعة، أن مليشيا الحوثي ممثلة بمايُسمى بالنائب العام محمد الديلمي أشرف على عملية الإفراج عن السجناء ـ غالبيتهم من السجن المركزي ـ بعد أن أخضعتهم لدورات طائفية.



وأوضحت المصادر أنه وخلال الأسابيع الماضية، التقى الديلمي وقيادات محلية في المليشيا بالسجناء وأبرم معهم اتفاقاً بالإفراج عنهم مقابل الدفع بهم إلى الجبهات.



وأشارت إلى أن المليشيا عكفت خلال الأسابيع الماضية على إقامة محاضرات تعبوية طائفية للسجناء، وعينت مشرفين ثقافيين من قبلها لإلقاء خطب ومواعظ داخل السجن تحث على ماتُسميه مواجهة العدوان، قبل أن تُفرج عنهم.



يأتي في الوقت الذي تشهد فيه مليشيا الحوثي الإرهابية أزمة مقاتلين كبيرة على وقع خسائرها اليومية في جبهات مأرب وحجة ومحافظات أخرى.

