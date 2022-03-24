الحديدة.. تدشين العمل بفرع مصلحة الهجرة والجوازات بمدينة الخوخة

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن، محافظ الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر، الأربعاء، العمل في فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمدينة الخوخة، جنوب محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وحسب وكالة سبأ، فقد أوضح مدير عام الفرع العقيد محمد البشري، أن سير العمل "سيقتصر في المرحلة الأولى على استقبال المواطنين، والترتيب لإرسال معاملاتهم إلى عدن لاستخراج دفاتر الجوازت".

وثمّن المحافظ طاهر، دور وزارة الداخلية، ورئيس ووكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية على جهودهم الكبيرة؛ لتقديم هذه الخدمة للمواطنين، والتخفيف من معاناتهم للحصول على وثيقة السفر بكل يسر وسهولة.