التحالف يعلن إحباط هجوم وشيك على ناقلات نفط عملاقة جنوبي البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن التحالف العربي، الأربعاء، احباط هجوم عدائي وشيك لمليشيات الحوثي كان يستهدف ناقلات نفط جنوبي البحر الأحمر، غربي اليمن.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن التحالف قوله، إنه تم "تدمير زورقين مفخخين وإحباط عملية هجوم عدائي وشيك بجنوب البحر الأحمر".



وأضاف، أن "تحضير هجوم الزورقين اُعدْ لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق باب المندب".



وأوضح التحالف أن"محاولة إطلاق الزورقين المفخخين تم الإعداد لها من محافظة الحديدة".



وتابع: "المليشيا الحوثية تصعد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي".



والثلاثاء، شدد مجلس الوزراء السعودي على "أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد المليشيات بالصواريخ البالستية والطائرات دون طيار".



وطالب، المجتمع الدولي، أن "يضطلع بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة والوقوف بحزم ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وردعها عن هجماتها التخريبية".



وكانت السعودية أعلنت يوم الإثنين، أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات النفط بالأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها من مليشيات الحوثي.

