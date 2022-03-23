شكرا لبحثكم عن خبر استشهاد اللواء جواس في تفجير ارهابي بلحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر خاصة لـ"الأمناء" استشهاد القائد العسكري الجنوبي اللواء الركن ثابت مثنى ناجي جواس قائد محور العند العسكري قائد اللواء ١٣١ مشاه وعدد من مرافقيه قبل قليل .

وأوضحت المصادر بأن تفجير استهدف سيارة اللواء جواس بالمنطقة الخضر بينما كان في طريق عودته من تأدية واجب العزاء للاخ ردفان سعيد صالح بوفاة أحد اقاربه .