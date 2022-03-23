شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن مشروع استثماري ضحم في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف مدير عام هيئة الاستثمار لحج علاء ابراهيم، عن مشروع ضخم تجري الاستعدادات لتدشينه قريبا بكلفة (25) مليون دولار أمريكي.

وقال ابراهيم في تصريح صحفي: ان المشروع الهام سيلبي احتياجات المواطنين من الألبان ومشتقاتها (الزبادي والحقين) ويتبع المستثمر شركة دومان للألبان ومشتقاتها، كما سيوفر حوالي(80) فرصة عمل لأبناء المحافظة.

ويعتبر المشروع الأول لإنتاج الألبان ومشتقاتها (الحقين والزبادي) في المحافظات الجنوبية، كما يمثل أداة ترويجية ناجحة لجذب المزيد من الاستثمارات للمحافظة.

واكد ابراهيم ان اولوية قيادة هيئة الاستثمار لحج، تتمثل في الاهتمام بالمستثمر وضرورة تمكينه وحل كافة القضايا والتحديات التي قد تواجهه، وجذب المزيد من الاستثمارات للمحافظة وذلك من خلال الوصول إلى الآليات التي من شأنها تبسيط الإجراءات وحل الخلافات والتحديات التي تواجه المستثمر.

وشكر قيادة المحافظة ممثلة بالأخ/ محافظ المحافظة الأخ اللواء أحمد عبدالله تركي، على اهتمامه المباشر بدعم المستثمرين الجادين الأمر الذي يسهم في النهوض بالاستثمار والإرتقاء به إلى مستوى يليق بالمحافظة ، الأمر الذي من شأنه دفع عجلة النمو الاقتصادي في المحافظة وجذب المزيد من الاستثمارات إليها.

واشار الى ان ابمرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التشاركية ما بين الهيئة وكافة الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات الحكومية والعمل كجسد واحد من أجل الإرتقاء في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تطبيق مبدأ النافذة الواحدة لتسهيل وتبسيط كافة مراحل تسجيل المشاريع الاستثمارية ومتابعتها بكافة مراحلها.

وشدد علاء ابراهيم على أن فرع الهيئة العامة للاستثمار لحج ليس فقط مكاناً لمنح الحوافز والاعفاءات للمستثمر، بل هي الذراع الترويجي للاستثمار في المحافظة، كما أن من أهدافنا تمكين المستثمر وتوطين الاستثمارات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات، حيث أن المحافظة تمتاز بمواردها الطبيعية والبشرية والتي تشجع استقبال المزيد من الاستثمارات اليها.