المركزي اليمني يصدر قرارات هامة جديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر البنك المركزي اليمني بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والوكالة الامريكية للتنمية حزمة من التشريعات والقواعد. وتضمنت القرارات: قرار مجلس الإدارة رقم (7/2/2022) بشأن إنشاء لجنة التراخيص. قرار مجلس الإدارة رقم (8/2/2022) لعام 2022 بشأن رفع رأس المال البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية. قرار مجلس الإدارة رقم (9/2/2022) لسنة 2022م بشأن تعديل نسبة الاحتياطي القانوني الواجب على البنوك احتجازها من الأرباح السنوية. قرار مجلس الإدارة رقم (10/2/2022) لعام 2022 بشأن منح تراخيص البنوك ومزاولة العمل المصرفي. قرار مجلس الإدارة رقم (11/2/2022) لعام 2022 بشأن تعديل بعض مواد القرار رقم (12) لسنة 2010م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون بنوك التمويل الأصغر رقم (15) لسنة 2009م. لتنزيل القرارات من موقع البنك: https://cby-ye.com/news/279

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