مناقشة تقارير لجنة الخطة والموازنة في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمحافظة أبين تقارير اللجان الفنية بمكاتب المالية فيما يتعلق بموازنة المحافظة .



وأكد المحافظ ابوبكر حسين على استيفاء ما تبقى من بيانات خاصة ما يتعلق باستحقاقات الموظفين من علاوات سنوية وتسويات، وما يتعلق بتنمية المحافظة من استكمال المشاريع المتعثرة، و استيعاب الخطط والبرامج التنموية لكل المديريات.