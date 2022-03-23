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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة تقارير لجنة الخطة والموازنة في أبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022
متابعات_الخليج 365
ناقش اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمحافظة أبين تقارير اللجان الفنية بمكاتب المالية فيما يتعلق بموازنة المحافظة .
وأكد المحافظ ابوبكر حسين على استيفاء ما تبقى من بيانات خاصة ما يتعلق باستحقاقات الموظفين من علاوات سنوية وتسويات، وما يتعلق بتنمية المحافظة من استكمال المشاريع المتعثرة، و استيعاب الخطط والبرامج التنموية لكل المديريات.