الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

مناقشة تقارير لجنة الخطة والموازنة في أبين

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة تقارير لجنة الخطة والموازنة في أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمحافظة أبين تقارير اللجان الفنية بمكاتب المالية فيما يتعلق بموازنة المحافظة .

 

وأكد المحافظ ابوبكر حسين على استيفاء ما تبقى من بيانات خاصة ما يتعلق باستحقاقات الموظفين من علاوات سنوية وتسويات، وما يتعلق بتنمية المحافظة من استكمال المشاريع المتعثرة، و استيعاب الخطط والبرامج التنموية لكل المديريات.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا