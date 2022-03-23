تحصين مليون و 181 ألفا و 546 طفلا وطفلة ضد شلل الأطفال في 12 محافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تمكنت فرق التحصين الصحي في الجولة الثانية من حملة التحصين ضد فيروس شلل الأطفال، خلال الثلاثة الأيام الماضية، من تحصين مليون و 181 ألفا و 546 طفلا وطفلة ما دون العاشرة من العمر في 12 محافظة من محافظات الجمهورية.



وقال وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي بتصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن الفرق تمكنت من إنجاز تحصين ما نسبته 75% من الأطفال المستهدفين، وتغطية زيارات ميدانية ما نسبته 68٪ للمنازل المستهدفة في الحملة".

وأشار إلى أن 447 ألف و 947 طفلا وطفلة تم اعطائهم جرعات فيتامين (أ) .. لافتاً إلى أن هذه الإحصائيات لا تشمل المحافظات المتأخرة بتنفيذ حملة التحصين .. مثنيا على جهود فرق التحصين العاملة في الميدان .. داعياً إياها لمضاعفة الجهود لتحقيق النتائج المرجوة.