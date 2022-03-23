شكرا لبحثكم عن خبر درجات الحرارة في اليمن اليوم الأربعاء 23 /3/ 2022 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقّع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات اليمنية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة عدن (العظمى 30°- الصغرى 25°) المكلا (العظمى 30° - الصغرى 23°) سيئون (العظمى 38° - الصغرى 17°) عتق (العظمى 33° - الصغرى 16°) الغيضة (العظمى 30° - الصغرى 21°) سقطرى (العظمى 31° - الصغرى 22°) صنعاء (العظمى 27° - الصغرى 10°) تعز (العظمى 32° - الصغرى 18°) الحديدة (العظمى 30° - الصغرى 26°) ذمار (العظمى 24° - الصغرى 09°) مأرب (العظمى 34° - الصغرى 15°) صعدة (العظمى 29° - الصغرى 11°) المحويت (العظمى 27°- الصغرى 14°) عمران (العظمى 27° - الصغرى 10°)

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