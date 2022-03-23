شكرا لبحثكم عن خبر بالصورة.. العثور على علي عبدالله صالح مقتولا داخل سيارته في تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت الناشطة السياسية، نوال النعمان، ليل الثلاثاء - الاربعاء - بالعثور على علي عبدالله صالح مقتولا داخل سيارته وسط مدينة تعز.

وذكرت الناشطة نوال النعمان في تدوينة نشرتها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رصدها نافذة اليمن : "العثور على مواطن مقتول داخل سيارته في وادي القاضي تعز".

وأكدت نوال النعمان أن اسم المواطن المقتول في سيارته علي عبدالله صالح.

وحصل نافذة اليمن على صورة للمواطن علي عبدالله صالح بعد أن تم قتله داخل سيارته في منطقة وادي القاضي.

وتشهد مدينة تعز الخاضعة لسيطرة جماعة الإخوان، انفلات أمني غير مسبوق وانتشار كبير لجرائم القتل والسرقة.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، اقتحم مسلحون ينتمون للواء 22 ميكا يتزعمهم قائد كتيبة بذات اللواء القيادي الإخواني المدعو عبدالله عبدالواحد، فندق الامتياز السياحي بشارع التحرير الأسفل.

واكدت مذكرتين صادرتين عن إدارة البحث الجنائي في تعز، ان المتهمون اقتحموا فندق الامتياز ونهبوا محتوياته وجهاز كاميرات المراقبة، واعتدوا على مدير الفندق وطردوا العمال منه، كما طردوا النزلاء وقاموا بإغلاق الفندق رغم وجود عائلة مستأجر الفندق بالداخل.

وطالبت إدارة البحث من مدير الأمن مخاطبة قائد المحور وقائد اللواء 22 ميكا للقبض على المتهمين وإرسالهم لاستكمال إجراءات التحقيق.