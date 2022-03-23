إب..مليشيا الحوثي تمنع إقامة احتفالات التخرج الجامعية خشية تحولها إلى تظاهرات وطنية

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدرت مليشيا الحوثي الإيرانية، الثلاثاء، قرارًا بمنع إقامة أي حفلات تخرج جامعية في محافظة إب (وسط اليمن).



وأظهرت وثيقة خاصة أصدرتها لجنة مستحدثة تحمل مسمى (لجنة إدارة احتفالات التخرج) تابعة للسلطة المحلية التابعة للحوثيين، وموجهة إلى مدراء القاعات وصالات الاحتفالات تؤكد فيه منع إقامة أي حفل تخرج وتحملهم مسؤولية ما يترتب على مخالفة ذلك.



وبحسب الوثيقة فإن حظر حفلات التخرج الجامعية سيستمر حتى إشعار آخر.



ولم تورد الوثيقة أسباب المنع، إلاّ أن مراقبين أرجعوا ذلك إلى خشية المليشيا من تحول تلك الإحتفالات إلى تظاهرات وطنية تردد النشيد الوطني وتتوشح العلم اليمني اللذان تحاول المليشيا طمسهما من مخيلة الشعب في مناطق سيطرتها.



وتأتي هذه الإجراءات بعد أيام من حملة اختطافات نفذتها المليشيا بحق العشرات من المواطنين في مدينة إب على خلفية انتشار عبارات على الجدران تطالب برحيلها.



في السياق خطفت مليشيا الحوثي، أمس الاول ،طالباً من إحدى مدارس مديرية القفر (شمال إب)، بعد ترديده شعار وطني.



وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي، خطفت الطالب "أسامة عبدالله ناصر الحجاجي" بعد ترديده شعار "بالروح بالدم نفديك يا يمن" في حفل مدرسي في الوقت الذي كانت عناصر المليشيا تردد شعار "الصرخة".



وفي الآونة الأخيرة ضاعفت مليشيا الحوثي الإيرانية من انتهاكاتها ضد المدنيين في مناطق سيطرتها بعد اتساع دائرة الرفض الشعبي للانقلاب.

