شكرا لبحثكم عن خبر مظاهرة الجوع تغلق أهم الطرق والساحات بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن – خاص: فرضت قوات الامن منذ صباح اليوم الاربعاء طوق أمني منع الدخول والخروج من والى ساحة العروض بمدينة خور مكس بالعاصمة عدن. وشوهدت قوات العاصفة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي صباح اليوم وهي تضع الحواجز وتنشر قواتها حول الساحة. ولاحقا تجمهر المئات من ضباط وصف وجنود الجيش الجنوبي للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ نحو عام. وشهدت ساحة العروض ترديد شعارات منددة بتقصير الحكومة نحو الجنود والضباط في كل الجوانب وعلى راسها الرواتب، كما طالب المتظاهرون الامم المتحدة بالعمل على انصافهم من ظلم الحكومة رأفة باسرهم التي تتضور جوعا في المنازل.

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