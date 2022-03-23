وزير التربية يؤكد على اهمية دور مكاتب جهاز محو الأمية وتعليم الكبار في القضاء على الجهل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير التربية والتعليم طارق العكبري، على اهمية دور مكاتب جهاز محو الأمية وتعليم الكبار في القضاء على الجهل باعتباره مسؤولية وطنية ومجتمعية.



وشدد الوزير العكبري خلال لقائه امس، بمدينة المكلا محافظة حضرموت قيادة مكتبي جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بساحل ووادي حضرموت، للاطلاع على أوضاع عمل فروع الجهاز بالمحافظة، على ضرورة العمل بصورة جماعية والارتقاء بأداء الجهاز وتطويره والإسهام في إيجاد معالجة كافة الإشكاليات والعراقيل التي تواجه سير العمل خاصة فيما يتعلق بعقود المعلمين والمناهج الدراسية وغيرها من القضايا ذات العلاقة.

وثمن الدور الذي يقوم فرعي جهاز محو الأمية بمحافظة حضرموت، ودعم قيادة السلطة المحلية للفروع من خلال البرامج والأنشطة التي يقومون بها من خلال توسيع فتح الصفوف الدراسية للوصول إلى كثير من المناطق النائية المحرومة من التعليم.

بدورهم استعرض مديرو فروع جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بساحل ووادي محافظة حضرموت، برامج وأنشطة العام الجاري ومستوى التقييم وخطة العمل للمرحلة المقبلة، وجهود السلطة المحلية وفروع وزارة التربية والتعليم وتدخلات المنظمات المانحة في تنفيذ العديد من البرامج التعليمية والتدريبية.