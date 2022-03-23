اجتماع بعدن يناقش تسريع عملية تحديث آليات وأنظمة البنك الأهلي اليمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع عقد بالعاصمة المؤقتة عدن،، برئاسة نائب وزير المالية هاني وهاب، وضم مدير عام البنك الأهلي اليمني الدكتور أحمد بن سنكر، الدفع بتسريع عملية تحديث آليات وأنظمة العمل في البنك الأهلي لمواصلة الارتقاء بالخدمات التي يقدمها لعملائه.

وتطرق اللقاء بمشاركة وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الوحدات الاقتصادية عبدالحكيم بن مخاشن، إلى جهود وتوجه الحكومة ممثلة بوزارة المالية بشأن عملية الإصلاحات المالية والتعافي الاقتصادي، ومدى استعدادات وقدرات البنك الأهلي للقيام بعملية صرف مرتبات موظفي الدولة مستقبلا، وفقا للشروط والضوابط المحددة بهذا الصدد.

كما أكد الجانبان خلال اللقاء، على أهمية مضاعفة جهود الجميع للإسهام في النهوض بمستوى آليات ووتيرة العمل في البنك الأهلي وفقا لأحدث الأنظمة المالية لمواكبة التطورات التكنولوجية والمعلوماتية والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في الدول الرائدة على مستوى القطاعات المالية والاقتصادية.