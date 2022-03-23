التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاورخ باليستي أُطلق باتجاه جازان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلقته مليشيات الحوثي باتجاه جازان.



وقال التحالف العربي إن تصعيد مليشيات الحوثي لانتهاكاتها الجسيمة يتعمد إفشال المشاورات اليمنية.

والأحد، أعلن التحالف العربي تدمير زورق مفخخ بالحديدة، وأحبط هجوما وشيكا يستهدف الملاحة.

وأشار التحالف العربي، في بيان، إلى أن جهوده أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وكشف عن تدمير ما مجموعه 106 زوارق مفخخة، شكلت تهديداً لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر.

ولا تتوانى مليشيات الحوثي الإرهابية، عن التأكيد على رفضها لجهود ومبادرات السلام، عبر الرد المباشر أو عبر التصعيد.

وهذه المرة جاء التصعيد الحوثي الإرهابي في أعقاب مشاورات أعلن عنها مجلس التعاون الخليجي بين الأطراف اليمنية، في محاولة لإيجاد خارطة للسلام وإنهاء الحرب باليمن.