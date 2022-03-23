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التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاورخ باليستي أُطلق باتجاه جازان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

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أعلن التحالف العربي بقيادة ، الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلقته مليشيات الحوثي باتجاه جازان.

 

وقال  التحالف العربي إن تصعيد مليشيات الحوثي لانتهاكاتها الجسيمة يتعمد إفشال المشاورات اليمنية.

 

والأحد، أعلن التحالف العربي تدمير زورق مفخخ بالحديدة، وأحبط هجوما وشيكا يستهدف الملاحة.

 

وأشار التحالف العربي، في بيان، إلى أن جهوده أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

 

وكشف عن تدمير ما مجموعه 106 زوارق مفخخة، شكلت تهديداً لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر.

 

ولا تتوانى مليشيات الحوثي الإرهابية، عن التأكيد على رفضها لجهود ومبادرات السلام، عبر الرد المباشر أو عبر التصعيد.

 

وهذه المرة جاء التصعيد الحوثي الإرهابي في أعقاب مشاورات أعلن عنها بين الأطراف اليمنية، في محاولة لإيجاد خارطة للسلام وإنهاء الحرب باليمن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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