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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الدفاعات السعودية تدمر صاروخا باليستيا حوثيا أطلق باتجاه جازان

الأربعاء 23 مارس 2022

الخليج 365

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء الثلاثاء، إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه جازان.



وأضاف التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن تصعيد المليشيا الحوثية لانتهاكاتها الجسيمة يتعمد إفشال المشاورات اليمنية.

والأحد الماضي، قال التلفزيون السعودي، إن التحالف الذي تقوده المملكة اعترض هدفًا جويًا معاديًا أُطلق باتجاه مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن التحالف قوله إنه تم اعتراض وتدمير هدف جوي معاد باتجاه مدينة جدة.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن، مساء اليوم ذاته وقوع هجوم عدائي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو في مدينة جدة.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن حريقًا محدودًا اندلع بأحد خزانات المحطة تمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية، مشددًا على أن الهجمات الحوثية العدائية هي تأكيد لرفض جهود السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وقال التحالف إنه سيمارس ضبط النفس لإنجاح الحوار اليمني برعاية خليجية، ويحتفظ بحق الرد.

وشدد التحالف في بيانه على أنه يدعم الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية، والحوثيون يسعون إلى إفشاله، مشيرًا إلى أنه على الحوثيين عدم تكرار أخطائهم في تفسير جهود التحالف لإنهاء الأزمة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، إحباط هجوم وشيك لميليشيات الحوثيين، كانت تحاول من خلاله استهداف حرية الملاحة في منطقة جنوب البحر الأحمر.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "دمرنا زورقًا مفخخًا في الحديدة، وأحبطنا هجومًا وشيكًا يستهدف حرية الملاحة جنوب البحر الأحمر".

وكشف التحالف، عن تدمير ما مجموعه 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدًا لحرية الملاحة جنوب البحر الأحمر، مؤكدًا أن جهوده أسهمت بحماية خطوط الملاحة البحرية، والتجارة العالمية.

وفي وقت مبكر من صباح الأحد، أعلن التحالف عن تعرض محطة تحلية المياه في الشقيق، ومنشأة أرامكو في جازان، ومحطة كهرباء ظهران الجنوب، ومعمل الغاز في محطة أرامكو في ينبع، لهجوم عدائي حوثي بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، كاشفًا أيضًا عن محاولة عدائية من قبل الميليشيات لاستهداف محطة الغاز في خميس مشيط.

وقال التحالف، إنه اعترض ودمر أكثر من 7 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، باتجاه جنوب المملكة، مشيرًا إلى تصعيد الميليشيات لهجماتها العدائية لاستهداف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية في المملكة مستخدمة الطائرات المسيرة، وصواريخ باليستية، وأخرى من نوع كروز.

وأكد التحالف وقوع أضرار مادية بمركبات مدنية، ومنازل سكنية، جراء الهجمات العدائية للحوثيين، ولا خسائر بالأرواح، معلنًا إحباط هجوم عدائي للحوثيين على معمل الغاز المسال في محطة أرامكو في ينبع.