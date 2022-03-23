جامعة سيئون تقر الإضراب الكلي احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الإتحاد العام لطلبة جامعة سيئون، اليوم الثلاثا، اقراره الاضراب الكلي في جميع كليات الجامعة، ابتداءً من يوم غدٍ الاربعاء، حتى إشعار آخر، احتجاجاً على ارتفاع اسعار المشتقات النفطية.

وعزى الاتحاد هذا القرار إلى "تفاقم معاناة الطلاب، وتعذر وصولهم إلى كلياتهم وعدم قدرة الطلاب على مواصلة العملية التعليمية في ما تبقى من فترة دراسية في ظل الأوضاع الراهنة، ولعدم إيجاد أي حلول تخفف من هذه المعاناة".

وطمأن الاتحاد، كل الطلاب، مؤكدًا "وقوفه إلى جانبهم، وموقفه الثابت تجاه حقوقهم، واستمراره في المطالبة بحقوقهم المشروعة التي كفلها النظام والدستور".

وأكد، على تمسكه بالعمل النقابي الذي يسعى إلى تحقيق المصلحة الطلابية .

وفي وقت سابق، أعلن الإتحاد العام لطلبة جامعة سيئون، برنامجاً تصعيدياً ابتداءً برفع الشارات الحمراء في جميع الكليات وتنظيم الوقفات الاحتجاجية، رفضاً للارتفاعات في أسعار المشتقات النفطية.

وأشار الاتحاد إلى أن ارتفاع أسعار الوقود أدت إلى إيقاف الكثير من الطلاب عن مواصلة الدراسة في العام الجامعي.