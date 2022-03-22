طلاب جامعة سيئون ينددون بعرقلة وصول الوقود المدعوم وارتفاع أسعار المواصلات

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم الاتحاد العام لطلبة جامعة سيئون، الاثنين، وقفة احتجاجية، تنديداً بارتفاع أسعار المواصلات وانقطاع المخصص من الوقود المدعوم.



وندد بيان صادر عن الوقفة بعرقلة وصول المادة من الديزل المدعوم إلى الطلاب الذي أدى إلى تفاقم المعاناة وتعذر بذلك وصول الطلاب إلى مواصلة واستكمال ما تبقى من العام الجامعي .



وذكر البيان، بأن معاناة الطلاب زادت، بسبب عدم وصول المخصص وإيقافه تزامنا مع الإيقاف العام، والعرقلة لمخصص الوادي من المشتقات النفطية.



وطالب البيان، الجهات المعنية بعدم إقحام الطلاب في المماحكات والخلافات بين الأطراف السياسية واستشعار مسؤوليتهم تجاه أبناءهم الطلاب وعدم عرقلة سير العملية التعليمية، وتحكيم العقل ولغة الحوار لحل الخلافات واستجلاب الحقوق وتغليب المصلحة العامة للمواطنين والمجتمع بما في ذلك الطلاب .



ومنذ أيام أعلن اتحاد طلاب جامعة سيئون، عن برنامج تصعيدي للمطالبة بوضع حلول لمعاناة للطلاب من ارتفاعات للمشتقات النفطية التي أدت إلى تسرب الطلاب من مواصلة التعليم الجامعي.



يُشار إلى أن مليشيا الانتقالي، تمنع منذ أيام خروج الديزل المدعوم للمواطن من شركة بترو مسيلة، في مديريات وادي حضرموت، مما ضاعف من أزمة المشتقات وارتفاع أسعارها في المحطات التجارية.

