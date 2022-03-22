شكرا لبحثكم عن خبر بدء سفلتت المقطع الثاني بخط سوزوكي الرحاب في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت الفرق الفنية العاملة في مشروع خط سوزوكي بمديرية المنصورة إلى جولة الرحاب مديرية خورمكسر بسلفتة المقطع الثاني.

وقامت الفرق الفنية التابعة للمؤسسة العامة للطرق والجسور وبتمويل ذاتي من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن بسلفتت المواقع المستهدفة بعد قلعه. وجرى سفلتت المقطع الثاني بطول 350متر مربع على أن يتم الانتهاء من العمل بالمقطع الثاني خلال الاسابيع القادمة. وتسير أعمال صيانة وتأهيل الخط بوتيرة عالية من قبل الجهات المنفذة بالمشروع. وتشهد مديريات العاصمة عدن جملة من المشاريع إمتداداً من صيانة وإعادة تأهيل خط سوزوكي الرحاب وترميم الشوارع الداخلية . صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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