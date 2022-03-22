شكرا لبحثكم عن خبر لمتابعة سيرالاعمال بالمديرية. الماس يلتقي مدير مديرية صيرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقد لقاء في إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن بين المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة والدكتور محمود بن جرادي مدير عام مديرية صيرة. وجاء اللقاء لمتابعة آخر المستجدات حول سير أعمال ترميم الشوارع بمديرية صيرة. وأشاد الدكتور جرادي بالجهود التي يبذلها صندوق صيانة الطرق والجسور من خلال أعمال الترميم بشوارع المديرية والتي تنفذها المؤسسة العامة للطرق والجسور بتمويل ذاتي من الصندوق . وحث المهندس معين محمد الماس الجهة المنفذة على سرعة إنجاز ما تبقى من ترميم شوارع مديرية صيرة. يذكر أن مشروع ترميم الشوارع من الحفائر في مديرية صيرة يأتي بالتزامن مع مشاريع صيانة وإعادة تأهيل شارعي محمد علي لقمان والعيدروس. صادر :عن وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن

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