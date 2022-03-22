تقرير حقوقي: مليشيات الحوثي دمرت أكثر من 27 الف منشأة مدنية خلال 3 سنوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ان مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً دمرت 27541 منشأة مدنية في 14 محافظة خلال الفترة من 30 يونيو 2018م وحتى 30 ديسمبر2021م.



واوضحت الشبكة في تقرير لها وفقا ل وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، بأن المنشآت السكنية كانت الأكثر تضرراً حيث سجلت 20996 حالة اعتداء بحق منازل المدنيين تنوعت بين تدمير كلي وجزئي واقتحام وتفتيش واحتلال وتمترس ونهب وعبث بالمحتوى.

واشار التقرير الى ان التدمير طال ممتلكات عامة وخاصة والتي شملت مرافق تعليمية وصحية وخدمية ومقرات حكومية، ومشاريع ومنشآت حيوية، ومعالم أثرية وسياحية، ودور عبادة، والطرق والجسور، ومنازل ومجمعات سكنية، ومقرات الأحزاب والهيئات والمنظمات المحلية والدولية، والمصانع والشركات الاستثمارية والمحلات التجارية، والمزارع وآبار المياه.

كما نوه التقرير الى إن معظم القصف العشوائي والهجمات العشوائية التي تشنها مليشيات الحوثي بمختلف أنواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة استهدفت أحياء سكنية مكتظة بالسكان وأسواق شعبية ومحلات تجارية..لافتاً الى ان الاعيان المدنية في محافظتي تعز ومأرب كانت الاكثر تضرراً جراء القصف العشوائي لمليشيات الحوثي.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف فيما يتعلق بجرائم استهداف الأعيان المدنية وتقديم مرتكبيها للعدالة، وتشكيل لجنة حصر لحجم الأضرار والخسائر التي لحقت الأعيان المدنية وخاصة (الممتلكات الخاصة).