مدير صحة عدن يلتقي مدير مستشفى اطباء بلا حدود الفرنسية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

بحث مدير مكتب الصحة العامة والسكان بعدن الدكتور علي عبدالله صالح، اليوم، مع مدير مستشفى اطباء بلا حدود الفرنسية بعدن عبدالمؤمن ذوراجو، تدخلات المنظمة في القطاع الصحي.



واكد مدير صحة عدن، أهمية التكامل التنسيقي والمهني بين مكتب الصحة والمنظمة وبما يعود بالفائدة على نوعية الخدمات الصحية المقدمة وجودتها وتحقيق الرضاء عنها..مثمناً التدخلات الإيجابية للمنظمة ولاسيما أثناء ذروة جائحة كورونا.

كما تم خلال اللقاء، استعراض الإمكانات المتاحة لإمكانية اسهام المنظمة في العمل على تشغيل مصنع الاوكسجين الطبي بالمنصورة، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تحقيق دراسة وافية عن الموضوع.

من جانبه عبر ذوراجو عن شكره للدعم والمساندة آلتي تقدمها الأطر الصحية المختلفة لانجاح مهام المنظمة.