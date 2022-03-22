كلشات يبحث مع مدير الصندوق القطري للتنمية سُبل دعم مشاريع قطاع الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، اليوم، مع المدير العام لصندوق قطر للتنمية خليفة الكواري، آليات تفعيل التعاون المشترك وامكانية دعم مشاريع قطاع الكهرباء في بلادنا.



واستمع الوزير كلشات، الى شرح عن نشاط الصندوق والمشاريع التنموية التي يقدمها لبلادنا بالتعاون مع عدد من المنظمات الاممية في قطاعات الكهرباء والرعاية الصحية والمياه والاصحاح البيئي وآليات العمل في الصندوق خلال هذه الفترة.

واكد الوزير كلشات، اهمية التنسيق المشترك مع صندوق قطر للتنمية، وأهم المشاريع التي تساعد على تحسين مستوى خدمة الكهرباء ..مشيداً بالجهود التي بذلها الصندوق في دعم المشاريع التنموية في بلادنا.

واستعرض اللقاء المشاريع التي سبق للصندوق تمويلها واهمها صيانة واعادة تشغيل المحطة القطرية الكهربائية ٦٠ ميجا وات في عدن، والتحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء في بلادنا.

حضر اللقاء سفير بلادنا لدى قطر راجح بادي.