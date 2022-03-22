وزير الخارجية يطلع على سير العملية التعليمية في المدرسة اليمنية بجيبوتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، على سير العملية التعليمية في المدرسة اليمنية في جيبوتي.



وتعرف الوزير بن مبارك خلال لقائه الهيئة الإدارية للمدرسة، على المستويات الدراسية المختلفة والتي تضم ٧٧٠ طالباً وطالبة، والرسالة التربوية السامية التي تقدمها لتنشئة أجيال المستقبل..مثمناً استضافة المدرسة لعدد من الطلاب الذين اضطرت أسرهم لمغادرة الوطن، جراء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية على الشرعية الدستورية واستمرارها في رهن مستقبل اليمن خدمة لاجندات خارجية.

وتبادل وزير الخارجية، الحديث مع ابناءه الطلاب حول معاناتهم واملهم في المستقبل المشرق..مشيداً بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة الجيبوتية لابناء الجالية اليمنية..لافتاً الى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

رافق وزير الخارجية وشؤون المغتربين خلال الزيارة، نائب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الجيبوتي الدكتور محمد عبدالله مهيوب، وسفير بلادنا لدى جيبوتي عبدالله السقطري.