الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

بقيمة 66 مليون دولار.. روسيا تعلن سداد فوائد سندات

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بقيمة 66 مليون دولار.. روسيا تعلن سداد فوائد سندات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

سددت روسيا فوائد بقيمة66 مليون دولار عن سندات سيادية تستحق في عام 2029 إلى مؤسسة "وديعة التسوية الوطنية".

 

وقالت وزارة المالية في بيان إنها "أوفت بذلك بالتزاماتها لخدمة فوائد الأوراق المالية الصادرة عن الاتحاد الروسي ووفقا لوثائق إصدار السندات الدولية".

 

ويراقب دائنو روسيا عن كثب مدفوعاتها لخدمة ديونها، وسط مخاوف بشأن ما إذا كانت الحكومة ستظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها في ظل العقوبات الصارمة التي تم فرضها عليها في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

 

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن السندات المستحقة في 2029 تتضمن خيارا للدفع بالروبل في حالة حدوث طارئ، وهو خيار يتيح لروسيا الدفع بعملتها المحلية بشرط الوفاء ببعض المتطلبات. ولكن نظرا للعقوبات والضوابط الداخلية على رأس المال، فمن غير الواضح ما إذا كان بإمكان المستثمرين الدوليين الوصول إلى الأموال إذا ما تم تحويلها إلى حسابات محلية.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا