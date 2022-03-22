بلادنا تشارك في الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في اعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة الباكستانية اسلام اباد بوفد ترأسه وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش.



وتناقش الدورة على مدى يومين تحت شعار (بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية) عدد من القضايا التي تهم الدول الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والاوضاع في الصومال وافغانستان واليمن وسوريا وليبيا ومالي، ومسائل مكافحة الإرهاب ونزع السلاح ووضع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.

كما ستدرس الدورة برنامج عمل المنظمة حتى الفترة ٢٠٢٥م، والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري البيني في إطار دول منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى قضايا العلوم والتكنولوجيا والحوار بين الاديان والثقافات.

وفي الجلسة الافتتاحية، رحب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالوفود..مهنئاً الدول الأعضاء بمناسبة اعتماد الأمم المتحدة للخامس عشر من مارس يوم عالمي لمكافحة الاسلاموفوبيا ومواجهة الخطاب الخاطئ ضد الدين الاسلامي..متحدثاً عن عدد من القضايا التي تهم الدول الإسلامية..داعياً الى توحيد الجهود لتحقيق السلام في العالم.

وجدد امين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين ابراهيم طه في كلمته، دعم المنظمة لليمن ووحدته واستقرراه وسلامة أراضيه ورفض التدخل في شؤونه الداخلية.

هذا وسيلقي وكيل وزارة الخارجية كلمة اليمن في الدورة، كما سيلتقي على هامش الاجتماع بعدد من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية مع بلادنا وتنسيق المواقف في المؤسسات الإقليمية والدولية.