أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: نتضامن بشدة مع الإمارات والسعودية ضد هجمات الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، الثلاثاء، عن تضامنها بشدة مع دولة الإمارات والسعودية ضد هجمات الحوثيين التي طالت أهدافا مدنية في كلتا الدولتين.



جاء ذلك في كلمة أمين عام المنظمة، حسين إبراهيم طه، بالدورة الـ48 لمؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بباكستان.

وأكد دعم المنظمة "جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي في سوريا".

وانطلقت، الثلاثاء، في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، الدورة الـ48 لمؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي تستمر على مدار يومين؛ لبحث القضايا التي تهم العالم الإسلامي.

وتطرح الدورة العديد من الموضوعات، فضلا عن أنشطة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن مختلف القضايا في العالم الإسلامي، بما فيها قضية فلسطين والتطورات الهامة والخطيرة التي شهدتها طوال الفترة التي تلت انعقاد اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير في نيامي 2020.

وفي كلمته، أعرب الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، عن تطلعه إلى وضع مجلس الأمن جماعة الحوثي ضمن قوائم الإرهاب.

وأكد وزير الخارجية السعودي أن "التصعيد العسكري الحوثي يعكس تعنت المليشيات ورفضها جهود السلام".